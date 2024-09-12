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Сегодня, 10:53

Сычев оценил перспективы Батракова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал выступление полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в текущем сезоне.

«Меня очень радует форма Алексея Батракова. Надеюсь, у него большое будущее. Если он будет показывать такой же зрелый уровень футбола, как сейчас, будет прогрессировать и пройдет проверку медными трубами, то у Леши все будет хорошо. Самое главное — без травм», — цитирует Сычева Legalbet

19-летний россиянин является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне Батраков провел 9 матчей за «Локомотив», в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: Legalbet
Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
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 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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