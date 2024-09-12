Сычев оценил перспективы Батракова

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев прокомментировал выступление полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в текущем сезоне.

«Меня очень радует форма Алексея Батракова. Надеюсь, у него большое будущее. Если он будет показывать такой же зрелый уровень футбола, как сейчас, будет прогрессировать и пройдет проверку медными трубами, то у Леши все будет хорошо. Самое главное — без травм», — цитирует Сычева Legalbet

19-летний россиянин является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне Батраков провел 9 матчей за «Локомотив», в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.