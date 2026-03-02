«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча против «Пари НН»

«Локомотив» объявил об обращении к экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по итогам матча против «Пари НН» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

«Клуб просит дать оценку судейству в матче 19-го тура РПЛ и обратить внимание на ключевые спорные моменты, которые повлияли на ход игры, в том числе на эпизоды, связанные с неудалением игрока «Пари НН», нарушившим правила на Алексее Батракове, и назначением пенальти в ворота «Локомотива», — говорится в сообщении, которое опубликовала пресс-служба клуба.

После победы над нижегородцами «Локомотив» с 40 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» (14 очков) идет на предпоследней позиции.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max