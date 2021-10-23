Березуцкий — о матче с «Крыльями»: «В первом тайме игра не получалась, но ЦСКА проявил характер»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).
«В первом тайме игра не получалась, во втором чуть-чуть изменили наше начало атак. Ребята проявили характер, это основная часть нашей победы. Очень рад, что в концовке добились победы.
Все мы знаем, какой игрок Алан Дзагоев. У него большой опыт, он может отдать последнюю передачу. Он может играть и весь матч, но на замену, когда видит игру со стороны, он выходит лучше, чем в основе», — сказал Березуцкий.
В составе победителей отличились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. У гостей единственный гол забил Иван Сергеев.
У ЦСКА 23 очка и третья строчка в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» — 8-е место и 16 баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю