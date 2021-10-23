Березуцкий — о матче с «Крыльями»: «В первом тайме игра не получалась, но ЦСКА проявил характер»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

«В первом тайме игра не получалась, во втором чуть-чуть изменили наше начало атак. Ребята проявили характер, это основная часть нашей победы. Очень рад, что в концовке добились победы.

Все мы знаем, какой игрок Алан Дзагоев. У него большой опыт, он может отдать последнюю передачу. Он может играть и весь матч, но на замену, когда видит игру со стороны, он выходит лучше, чем в основе», — сказал Березуцкий.

В составе победителей отличились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Антон Заболотный. У гостей единственный гол забил Иван Сергеев.

У ЦСКА 23 очка и третья строчка в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» — 8-е место и 16 баллов.