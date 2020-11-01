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Ошибка Карасева привела к удалению игрока «Тамбова»

20:32
Сергей Карасев. Фото Reuters
Сергей Карасев. Фото Reuters
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На 44-й и 53-й минутах матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Динамо» арбитр Сергей Карасев показал две желтые карточки игроку номинальных хозяев поля Антону Килину.

Первое предупреждение вынесено ошибочно. Судья показал, что Килин нанес сопернику удар локтем. На самом деле полузащитник играл в мяч, после чего футболисты столкнулись головами. В итоге же «Тамбов» остался в меньшинстве. (Александр Бобров)

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