Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов согласился: на базе в Баковке есть ощущение, будто бывший главный тренер Юрий Семин где-то рядом. Легенда покинул клуб после истечения контракта 31 мая.

— Такое есть, да. Ощущение такое, что сейчас выйдет из-за угла и разгонит нас всех с этим интервью, — сказал Баринов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24», которое записывалось в Баковке. — Он не любитель, чтобы вот так приезжали на базу. Он всегда был против — особенно перед играми. В недельном цикле еще разрешал, а за два-три дня до игры был категорически против и просто выгонял отсюда всех. Конечно, ощущение осталось. Семин всегда будет царить в этой Баковке, потому что он — легенда этого клуба.