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Сегодня, 15:59

Орлов заявил о договорных матчах в российском футболе

Камила Абдурахманова
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Геннадий Орлов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о договорных матчах в российском футболе.

«Красножан сейчас тренирует женскую сборную России. Хороший тренер. Его незаслуженно изгнали из «Локомотива», обвинив. Это все Смородская. Ей кто-то рассказал, что он где-то сдавал игру. Но эти республики, знаете... Чеченская, Северо-Осетинская, Кабардино-Балкария. Там же все эти руководители, мэры — они любители футбола. И они нередко договаривались между собой, а тренеры только исполняли эту миссию. Я это точно знаю», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

Орлов добавил, что когда владелец «Анжи» Керимов взял Смородскую на финал Лиги чемпионов в Лондоне, то в самолете ему все рассказали.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. Председателя судейского комитета РФС Каманцева опросили в МВД. Причина — слова Федорищева

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Федорищев передал в правоохранительные органы сведения о коррупции в российском футболе и написал заявление по факту работы агентских групп.

13 декабря Федорищев рассказал «СЭ», что пообщался с агентом Павлом Андреевым. Он отметил, что разговор был продуктивным.

Футболисты &laquo;Крыльев Советов&raquo; празднуют победу в&nbsp;матче против &laquo;Зенита&raquo; (2:3). Судейство одного матча «Крыльев» стоило 625 тысяч. На весь чемпионат ушло 90 миллионов
Вячеслав Федорищев
Геннадий Орлов
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«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
 - : -
28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
Химки – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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