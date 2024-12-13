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Сегодня, 16:00

Mash: «Крылья» расстанутся с Осинькиным и поменяют руководство клуба летом 2025 года

Владислав Маслов
Корреспондент
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Игорь Осинькин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Игорь Осинькин покинет пост главного тренера ««Крыльев Советов» по окончании этого сезона, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что контракт с 59-летним специалистом не будет продлен. Наиболее вероятным кандидатом на смену Осинькину называется главный тренер «Чайки» Евгений Калешин.

Также в клубе должна произойти смена руководства во главе с президентом. По информации источника, это может быть связано с коррупционным скандалом, возникшим после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Осинькин возглавляет «Крылья» с 2020 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне самарская команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 18 туров. Из Кубка России команда вылетела по итогам группового этапа Пути РПЛ.

Источник: Mash
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
Игорь Осинькин
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
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