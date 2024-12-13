Mash: «Крылья» расстанутся с Осинькиным и поменяют руководство клуба летом 2025 года

Игорь Осинькин покинет пост главного тренера ««Крыльев Советов» по окончании этого сезона, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что контракт с 59-летним специалистом не будет продлен. Наиболее вероятным кандидатом на смену Осинькину называется главный тренер «Чайки» Евгений Калешин.

Также в клубе должна произойти смена руководства во главе с президентом. По информации источника, это может быть связано с коррупционным скандалом, возникшим после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Осинькин возглавляет «Крылья» с 2020 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

В текущем сезоне самарская команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 18 туров. Из Кубка России команда вылетела по итогам группового этапа Пути РПЛ.