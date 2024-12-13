Смородская — о заявлении Орлова: «Не хочу с ним вообще полемизировать»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии «СЭ» отреагировала на заявление комментатора Геннадия Орлова о том, что Юрий Красножан был уволен из клуба за возможное участие в договорных матчах.
«Достали историю 100-летней давности. Мне неинтересно говорить об этой истории. Готова ли я опровергнуть слова Геннадия Орлова? Я не хочу с ним вообще полемизировать!» — сказала Смородская «СЭ».
Красножан возглавлял «Локомотив» в 2010-2011 годах. Смородская являлась президентом московского клуба с 2010 по 2016 год.
Дарик Агаларов
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|
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|
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|
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|
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|
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|6
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|
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|
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|4
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|
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|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
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|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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