Орлов: «Зимний сбор может привести «Динамо» к отставке Йокановича»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах «Динамо» после зимних сборов.

«В РПЛ был перерыв — 104 дня. Футболисты не играли. Сейчас они должны набрать форму. Те же зенитовцы. Спартаковцы тоже есть, которые пока не набрали. А для «Динамо» зимний сбор вообще может привести к отставке Йокановича. Посмотрим, что будет в матче с «Зенитом», но «Динамо» растеряло форму. У них есть игроки, но не команда», — приводит Sport24 слова Орлова.

По итогам 19 туров московская команда занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.