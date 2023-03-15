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Сегодня, 16:05

Кавазашвили: «Абаскаль — уважаемый человек в «Спартаке», и его дело — кого ему воспитывать»

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о малом количестве игрового времени, которое дает главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль форварду Кейта Бальде.

«Вопрос о том, правильно ли делает Абаскаль, что воспитывает Кейту, не выпуская его на поле, дискриминируют профессиональные знания тренера. Своим мнением, поправляя Гильермо, я оскорблю его. Абаскаль получает огромные деньги, он уважаемый человек в «Спартаке», и это его дело — кого ему воспитывать. Для меня главное, чтобы играли те футболисты, которые принесут чемпионство и кубок красно-белым», — цитирует Кавазашвили Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Абаскаль не ставит нападающего в состав из-за воспитательных мер. Однако агент Бальде Федерико Пасторелло в комментарии для «СЭ» опроверг эту информацию.

Бальде выходил на замену в составе «Спартака» в двух кубковых матчах против «Локомотива», а в играх против «Урала» и «Факела» остался на скамейке запасных.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-abaskal-poluchaet-ogromnye-dengi-on-uvazhaemyi-chelovek-v-spartake-ego-delo-kogo-emu-vospityvat-235660/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Анзор Кавазашвили
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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