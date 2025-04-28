Орлов — о матче «Динамо» — «Зенит»: «Вендел и Глушенков провалились!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал игру полузащитников «Зенита» Вендела и Глушенкова в матче с «Динамо» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

«Да, «Зенит» открыл счет. И в какой-то момент показалось, что гости будут вести эту игру. Но что в итоге получилось? Глушенков и особенно Вендел просто провалились в центре поля! Такое впечатление, что они сегодня были не «Мерседесами», а «Ладами»... Играли вполсилы. Ничего же не создали, ничего не придумали. Центр поля «Зенит» отдал. Динамовцы просто играли с опаской, глубоко садились. Если бы были смелее, могли бы большего, конечно, добиться при такой игре Вендела и Глушенкова.

В общем, «Зенит» явно не наиграл на победу. Ничья по такому футболу — нормальный результат для подопечных Семака. Повторюсь: Гладышев поторопился. Мог все решить, не сразу пробить, а чуть переступить и попасть в угол. Опыта еще нет. Он и сам расстроился, сказал во флеш-интервью: «Динамо» упустило победу.

Замены Семака по большей части не сработали. Мостовой, Соболев разницу не сделали. Не знаю, что происходит... С «физикой» у футболистов проблем нет, с настроем — по идее тоже. Это же финиш чемпионата. Каждое очко на вес золота! Но химия куда-то пропала. Нет должной энергетики», — сказал Орлов.

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. «Динамо» с 47 баллами находится на 5-й строчке.