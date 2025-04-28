Орлов — о Кассьерре в игре с «Динамо»: «Просто ноль...»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего питерцев Кассьерры в матче с «Динамо» (1:1).

«Кассьерра совсем не убедил. В этом матче он был просто ноль! Не понимаю, почему в старте не вышел Лусиано. Говорят, микротравма. Не знаю... Но ведь когда аргентинец появился на поле, то игра впереди как-то ожила. Ну вот правда, что в этом матче сделал Кассьерра? Ни моментов, ни ударов... Забили гол и успокоились. Приостановились. Почему?» — сказал Орлов.

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. «Динамо» с 47 баллами находится на 5-й строчке.