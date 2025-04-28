Орлов: «Зениту» повезло, что он не проиграл «Динамо». Какие моменты были у Гладышева!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал матч «Динамо» — «Зенит» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

— Справедлив ли результат матча «Динамо» — «Зенит»? Cлушайте, питерцам еще повезло, что они не проиграли. У Гладышева какие моменты-то были при счете 1:1! Он и от Эраковича ушел, и по центру убежал — Алип его не догонял. У динамовца потрясающая скорость! А вот медлительность защитников гостей — серьезная головная боль для Семака. Они быстрее уже не станут...

«Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в таблице РПЛ. «Динамо» с 47 баллами находится на 5-й строчке.