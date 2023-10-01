Орлов об Изидоре: «У него пока мало приемчиков, чтобы забивать голы»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Вильсона Изидора в матче с «Оренбургом» (1:3) в 10-м туре РПЛ.

«После перерыва «Зенит» тоже нагнетал, обострял, но, опять же, надо отдать должное Сусуеву. Очень добротный матч в его исполнении. Изидор не смог перевернуть ход встречи. Он еще достаточно молод, у него, надо признать, мало приемчиков, мало нестандартных ходов. Изидор, конечно, способный парень, но надо добавлять. После ухода с поля Клаудиньо игра питерцев впереди обеднела.

«Зенит» нельзя обвинить в отсутствии желания, но сегодня не хватило мастерства. Ну и глупейшие ошибки в обороне. С выходом Родригао все стало гораздо надежнее. Он-то как раз здорово играет на стандартах у своих ворот.

В составе хозяев я бы выделил Мансилью, Веру. А как потрясающе сыграл Воробьев! Парень постоянно нацелен на ворота. Молодец. «Оренбург» великолепно выходит из обороны в атаку на высокой скорости, через пас! Повторюсь, результат закономерен», — сказал Орлов «СЭ».

«Оренбург» прекрасен! Кризис «Зенита»? Ну он же не пять матчей проиграл». Орлов — о поражении питерцев