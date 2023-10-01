«Локомотив» поздравил Сарвели с днем рождения

«Локомотив» поздравил форварда команды Владислава Сарвели с днем рождения. Сегодня, 1 октября, футболисту исполнилось 26 лет.

«Желаем нашему нападающему крепкого здоровья, больше забитых голов, ярких и победных матчей, отличного настроения и всего самого лучшего!» — говорится в сообщении команды.