Орлов сравнил «Зенит» Семака и «Спартак» Романцева
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил высказывание Олега Романцева о том, что его «Спартак» был на голову сильнее нынешнего «Зенита».
— Олег Романцев на днях заявил, что его «Спартак» был на голову сильнее нынешнего «Зенита»? С уважением отношусь к Олегу Ивановичу, к его достижениям, с интересом читаю и слушаю его высказывания.
Наверное, он сравнивал игроков по позициям. Если брать российских футболистов, то в его «Спартаке» исполнители были, пожалуй, посильнее. Целая группа игроков после работы с ним уехала в Европу и там не потерялась. Онопко, Ледяхов, Бесчастных, Карпин, Мостовой, Аленичев...
А каким великолепным плеймейкером был Егор Титов! Он же мог оказаться в «Баварии». Писали про предложение со стороны мюнхенского клуба. Но не сложилось. Так что уровень мастерства был тогда весьма серьезный.
Ну вот вы можете представить, чтобы, допустим, Соболев играл в команде Романцева?! Я — нет.
А вот Глушенков, полагаю, вписался бы в тот «Спартак». Умный, резкий, с ударом. Нестандартный! Левша, как, кстати, и великолепный технарь Илья Цымбаларь. Считаю, Максим помог бы тому «Спартаку». Индивидуально сильный исполнитель, самостоятельная фигура на поле.
Понятно, что сложно сравнивать... Разные периоды, эпохи. Но тот «Спартак» Романцева пусть и не взял трофей, однако довольно успешно играл в еврокубках. Вспомните победы над «Реалом», «Аяксом», противостояние с «Интером», — сказал Орлов «СЭ».
«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|
2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|
3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|
4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|
5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|
7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|
8
|Динамо
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|
9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|
11
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|
12
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|
13
|Оренбург
|28
|6
|8
|14
|28-41
|26
|
14
|Динамо Мх
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|
15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|
16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
|10.05
|12:30
|Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|10.05
|15:00
|Зенит – Сочи
|- : -
|10.05
|17:15
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|10.05
|19:30
|Локомотив – Балтика
|- : -
|11.05
|13:00
|Акрон – Ростов
|- : -
|11.05
|15:15
|Пари НН – ЦСКА
|- : -
|11.05
|17:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|11.05
|20:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|16
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|24
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|26
|1
|3
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|26
|1
|2