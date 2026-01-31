31 января, 13:30

Орлов сравнил «Зенит» Семака и «Спартак» Романцева

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил высказывание Олега Романцева о том, что его «Спартак» был на голову сильнее нынешнего «Зенита».

— Олег Романцев на днях заявил, что его «Спартак» был на голову сильнее нынешнего «Зенита»? С уважением отношусь к Олегу Ивановичу, к его достижениям, с интересом читаю и слушаю его высказывания.

Наверное, он сравнивал игроков по позициям. Если брать российских футболистов, то в его «Спартаке» исполнители были, пожалуй, посильнее. Целая группа игроков после работы с ним уехала в Европу и там не потерялась. Онопко, Ледяхов, Бесчастных, Карпин, Мостовой, Аленичев...

А каким великолепным плеймейкером был Егор Титов! Он же мог оказаться в «Баварии». Писали про предложение со стороны мюнхенского клуба. Но не сложилось. Так что уровень мастерства был тогда весьма серьезный.

Ну вот вы можете представить, чтобы, допустим, Соболев играл в команде Романцева?! Я — нет.

А вот Глушенков, полагаю, вписался бы в тот «Спартак». Умный, резкий, с ударом. Нестандартный! Левша, как, кстати, и великолепный технарь Илья Цымбаларь. Считаю, Максим помог бы тому «Спартаку». Индивидуально сильный исполнитель, самостоятельная фигура на поле.

Понятно, что сложно сравнивать... Разные периоды, эпохи. Но тот «Спартак» Романцева пусть и не взял трофей, однако довольно успешно играл в еврокубках. Вспомните победы над «Реалом», «Аяксом», противостояние с «Интером», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах.

«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 28 19 6 3 56-21 63
2
 Зенит 28 18 8 2 50-18 62
3
 Локомотив 28 13 11 4 52-36 50
4
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
5
 Балтика 28 11 13 4 37-18 46
6
 ЦСКА 28 13 6 9 39-31 45
7
 Рубин 28 11 9 8 26-26 42
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 28 9 8 11 33-37 35
10
 Ростов 28 7 9 12 22-30 30
11
 Кр. Советов 28 7 8 13 31-48 29
12
 Акрон 28 6 9 13 33-46 27
13
 Оренбург 28 6 8 14 28-41 26
14
 Динамо Мх 28 5 9 14 18-36 24
15
 Пари НН 28 6 4 18 23-46 22
16
 Сочи 28 6 3 19 27-57 21
Результаты / календарь
10.05 12:30 Оренбург – Кр. Советов - : -
10.05 15:00 Зенит – Сочи - : -
10.05 17:15 Ахмат – Динамо Мх - : -
10.05 19:30 Локомотив – Балтика - : -
11.05 13:00 Акрон – Ростов - : -
11.05 15:15 Пари НН – ЦСКА - : -
11.05 17:30 Спартак – Рубин - : -
11.05 20:00 Динамо – Краснодар - : -
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Джон Кордоба
 16
Брайан Александр Хиль
 13
Алексей Батраков
 13
Эдуард Сперцян
 14
Алексей Батраков
 10
Максим Глушенков
 8
Силва Лима Исмаэл
 24 1 5
Виктор Мелехин
 26 1 3
Джон Кордоба
 26 1 2
