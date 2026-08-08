«Локомотив» обратился к болельщикам после матча с «Акроном»: «Понимаем, что вы чувствуете»

«Локомотив» обратился к болельщикам после ничьи в матче 3-го тура РПЛ против «Акрона» (0:0).

«Понимаем, что вы чувствуете. Мы чувствуем то же самое», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Железнодорожники продлили до 4 матчей серию без побед на старте сезона-2026/27.

С 2 очками «Локомотив» занимает десятое место в РПЛ. В следующем туре московская команда 14 августа на выезде сыграет с «Оренбургом».