«Локомотив» не сумел обыграть «Акрон» и продлил серию без побед до четырех матчей

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Акроном» в матче 3-го тура РПЛ — 0:0.

Железнодорожники до четырех матчей продлили серию без побед на старте сезона-2026/27. Ранее команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и уступила махачкалинскому «Динамо» (1:2) в РПЛ, а также проиграла ЦСКА (1:1, пенальти 4:5) в FONBET Кубке России.

С 2 очками «Локомотив» занимает десятое место в РПЛ. «Акрон» набрал первое очко в этом сезоне и поднялся на 14-ю позицию.

В следующем туре «Локомотив» 14 августа на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Акрон» 15 августа в гостях встретится с «Родиной».