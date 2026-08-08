Член совета директоров «Локомотива» Филатов: «Что такое Баринов? Худший игрок ЦСКА»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов ответил на вопрос о текущем положении дел в клубе.

По его мнению, железнодорожники не будут бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ, но поднимутся в топ-5.

— Баринов сказал, что все бегут из «Локомотива»?

— Ну и что я должен делать?

— Как опишете ситуацию в клубе?

— Все нормально.

— Два очка за три тура, болельщики требуют усиления.

— Все будет нормально.

— «Локомотив» будет бороться за чемпионство?

— Не за чемпионство, но мы поднимемся в топ-5.

— Почему Баринов сказал, что клуб разваливается?

— Почему разваливается? Мало ли что он сказал? Что такое Баринов?

— Бывший капитан «Локомотива».

— А то, что он сейчас в ЦСКА худший игрок — это ничего? Самый слабый сейчас в команде.

— Слышали оскорбления в адрес Баринова?

— Поговорите с болельщиками.

«Локо» продлил серию без побед до четырех матчей. Клуб набрал 2 очка и занимает десятое место в РПЛ.