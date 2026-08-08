Соболев: «Меня с Кейном сложно сравнивать, но стилистически он мне близок»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, за кем следил на чемпионате мира 2026.

«Я следил за игрой Харри Кейна. Понятно, что меня с ним сложно сравнивать, но стилистически он мне близок. Игра в два касания, хороший удар, все четко делает. Он, конечно, топ.

Холанн, конечно, тоже сумасшедший. У него нереальная скорость, при этом он очень мощный. Ну и оказаться в нужное время в нужном месте — важное качество для нападающего. В этом плане Холанн в полном порядке», — приводит слова футболиста официальный сайт «Зенита».

На турнире 33-летний Кейн провел за сборную Англии 7 матчей и забил 6 мячей. Сборная Англии дошла до четвертьфинала турнира. 26-летний Эрлинг Холанн провел за сборную Норвегии 5 матчей и забил 6 голов.