Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

Сегодня, 00:15

«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 3-го тура чемпионата России.

Фото «СЭ»
Новое Ранее
LiveLive
0:45

«Динамо» — «Динамо» Мх: личные встречи

Соперники провели восемь официальных матчей. Первые четыре прошли в Кубке страны, затем команды пересекались исключительно в чемпионате.

Внушительное преимущество на стороне москвичей, одержавших семь побед (одну по пенальти). В матче первого круга прошлого чемпионата команда из Махачкалы сумела прервать неудачную серию из шести поражений и выиграла дома со счетом 1:0. Однако в последней встрече пропустила в свои ворота три безответных мяча.

0:35

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Динамо» Мх

Встречу москвичей и махачкалинцев в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

0:25

Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Динамо» Мх

Матч команд Сандро Шварца и Вадима Евсеева состоится в воскресенье, 9 августа, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

0:20

«Динамо» Москва примет махачкалинское «Динамо» в матче 3-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
09 августа, 14:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Динамо Мх

0:15

В воскресенье, 9 августа, московское «Динамо» примет махачкалинское «Динамо» в 3-м туре РПЛ.

Столичная команда пока не может победить в чемпионате страны со старта нового сезона — нулевая ничья в домашнем матче против «Крыльев Советов» и поражение в гостевой игре против «Балтики» (1:2). Махачкалинцы, напротив, начали чемпионат с двух побед подряд, переиграв с одинаковым счетом 2:1 сначала «Факел», а затем «Локомотив».

А вот результаты команд в пути РПЛ Кубка разительно отличаются. На этой неделе москвичи обыграли «Факел» в Воронеже со счетом 1:0 и одержали первую победу после возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера, а махачкалинское «Динамо» уступило в домашнем матче «Крыльям Советов» (1:2).

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Динамо» — «Динамо» Махачкала. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости