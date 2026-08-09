«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

В воскресенье, 9 августа, московское «Динамо» примет махачкалинское «Динамо» в 3-м туре РПЛ.

Столичная команда пока не может победить в чемпионате страны со старта нового сезона — нулевая ничья в домашнем матче против «Крыльев Советов» и поражение в гостевой игре против «Балтики» (1:2). Махачкалинцы, напротив, начали чемпионат с двух побед подряд, переиграв с одинаковым счетом 2:1 сначала «Факел», а затем «Локомотив».

А вот результаты команд в пути РПЛ Кубка разительно отличаются. На этой неделе москвичи обыграли «Факел» в Воронеже со счетом 1:0 и одержали первую победу после возвращения Сандро Шварца на пост главного тренера, а махачкалинское «Динамо» уступило в домашнем матче «Крыльям Советов» (1:2).

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Динамо» — «Динамо» Махачкала. Присоединяйтесь!