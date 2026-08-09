Бабаев назвал некорректными кричалки фанатов в адрес спортивного директора Шевелева

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев назвал некорректными оскорбительные кричалки болельщиков красно-синих в адрес спортивного директора клуба Евгения Шевелева во время матча 3-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

— Мы видели скандирование фанатов в адрес спортивного директора, видим, что сделки срываются. Как вы оцените работу спортивного блока и что будет с усилением?

— Мы нуждаемся в усилении, это очевидно. Были очень интересные кандидаты. К сожалению, не все получилось. Но при этом необходимо подчеркнуть, что внутри клуба нет конфликта, который бы не позволял делать работу менее эффективно. Да, мы работаем, мы не удовлетворены тем, как складываются трансферные процессы. Но есть еще время. В эти процессы вовлечен не только спортивный директор, но и я лично, и тренерский штаб согласовывает все кандидатуры. Не считаем правильным здесь пытаться найти крайнего и виноватого. Что касается заряда болельщиков, то мы их очень ценим и уважаем их мнение, но я считаю, что та форма, которая была выбрана для позиционирования своего мнения — некорректна.

Ранее Бабаев объяснил, почему ЦСКА отказался от покупки нападающего «Гезтепе» Жуана.