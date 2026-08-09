Гендиректор ЦСКА Бабаев: «Мы будем бороться за чемпионство. Но медали и Кубок — тоже достойный результат»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев назвал борьбу за чемпионство целью команды на сезон 2026/27.

— Какая цель у ЦСКА на сезон и каким итоговым местом вы будете довольны?

— Борьба за медали и трофеи, однозначно.

— Топ-3 таблицы РПЛ и Кубок?

— Условно, можно и так сказать.

— При этом вы не говорите о чемпионстве. Команда не готова в полной мере бороться за чемпионство?

— Конечно, чемпионство является целью. Но говорить об этом в контексте, что только так или иначе, немного популизм и лукавство. Мы будем бороться за чемпионство, но при этом понимаем, что медали и Кубок — это тоже очень достойный результат.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ-2026/27 с 5 очками в 3 матчах. В следующем туре армейцы примут на своем поле «Факел» 15 августа.