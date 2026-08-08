Галактионов оценил старт «Локомотива»: «Нецензурное слово нельзя применять»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об игре команды на старте сезона-2026/27.

8 августа железнодорожники дома сыграли вничью с «Акроном» (0:0) в 3-м туре РПЛ. Ранее команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и уступила махачкалинскому «Динамо» (1:2) в РПЛ, а также проиграла ЦСКА (1:1, пенальти 4:5) в FONBET Кубке России.

— Если оценивать старт «Локомотива» одним словом, то какое это будет слово?

— Нецензурное нельзя применять. Старт, мягко говоря, неудачный. Ребята стараются, хотят переломить. Они, безусловно, недовольны, переживают. И все мы тоже. Никакого позитива здесь нет. В то же время, и упаднического настроения тоже нет. Бессмысленно отвечать на вопрос, когда в трех турах у нас нет побед, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

После трех туров «Локомотив» с 2 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.