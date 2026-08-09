В ЦСКА не считают катастрофой результаты команды в чемпионате

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев после ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 3-го тура РПЛ поделился мнением о последних результатах команды.

— Какие впечатления от матча с «Ростовом»?

— Плохой матч. Игра совсем не получилась. Понятно, что «Ростов» — очень организованная команда, здорово оборонялась, соперник высоко прессинговал на протяжении всего матча, значит, физическая форма — отличная. Мы сыграли ниже своих возможностей. Предстоит проанализировать, сделать выводы и готовиться к следующей игре.

— Какой лимит доверия у Дмитрия Игдисамова? ЦСКА достаточно готов к сезону?

— После третьего тура задавать вопрос о лимите доверия не совсем корректно. Да, в плане результатов, конечно, хотелось большего. Но я бы не назвал это катастрофой, которая предполагает говорить о кредите доверия. У Дмитрия Игоревича длительный контракт, мы в него верим, он работает. Понятно, что сложности есть. Но они могли бы быть при любом тренере. Здесь нет причинно-следственной связи.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ-2026/27 с 5 очками в 3 матчах. В следующем туре армейцы примут на своем поле «Факел» 15 августа.