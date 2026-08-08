Благоевич после ничьей «Акрона» с «Локомотивом»: «Никогда не будем поздравлять друг друга из-за одного очка»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич обратился к игрокам команды после ничьей в матче с «Локомотивом» (0:0) в 3-м туре РПЛ.

«Мы никогда не будем поздравлять друг-друга из-за одного заработанного очка, из-за ничьей. Даже если играем против таких команд, как «Локомотив». Но я поздравляю вас с тем, что вы вынесли на поле, что требовалось. Боевое настроение, уверенность в себе. Даже несмотря на то, что я знаю, что мы играли на свои 60-70- процентов. Я уверен, что мы можем добавить 30-40 процентов, но поздравляю вас с таким отношением», — сказал Благоевич в видео, которое опубликовала пресс-служба клуба.

«Акрон» набрал первое очко в этом сезоне и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре тольяттинцы 15 августа в гостях встретятся с «Родиной».