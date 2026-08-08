Филатов: «Хотел бы, чтобы Батраков играл в «ПСЖ», а не «Галатасарае». Карпукаса бы оставил в «Локомотиве»
Член совета директоров Локомотива Валерий Филатов после ничьей с «Акроном» (0:0) в 3-м туре РПЛ ответил на вопросы о будущем полузащитников железнодорожников Алексея Батракова и Артема Карпукаса.
Ранее сообщалось, что Батраков может перейти в «Галатасарай», а Карпукас близок к трансферу в «Зенит».
— Хотели бы, чтобы Батраков ушел в «Галатасарай»?
— Я бы хотел, чтобы он играл в «ПСЖ».
— Это возможно?
— Посмотрим.
— Продаете Карпукаса в «Зенит»?
— Я бы его оставил.
— Игроки не хотят оставаться.
— Но он же не уходит. Когда уйдет, тогда уйдет.
— Говорят, долги вынуждают клуб продавать Батракова и Карпукаса.
— Ну какие долги? Нет, но положение тяжелое, — сказал Филатов.
После трех туров «Локомотив» с 2 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0