Филатов: «Хотел бы, чтобы Батраков играл в «ПСЖ», а не «Галатасарае». Карпукаса бы оставил в «Локомотиве»

Член совета директоров Локомотива Валерий Филатов после ничьей с «Акроном» (0:0) в 3-м туре РПЛ ответил на вопросы о будущем полузащитников железнодорожников Алексея Батракова и Артема Карпукаса.

Ранее сообщалось, что Батраков может перейти в «Галатасарай», а Карпукас близок к трансферу в «Зенит».

— Хотели бы, чтобы Батраков ушел в «Галатасарай»?

— Я бы хотел, чтобы он играл в «ПСЖ».

— Это возможно?

— Посмотрим.

— Продаете Карпукаса в «Зенит»?

— Я бы его оставил.

— Игроки не хотят оставаться.

— Но он же не уходит. Когда уйдет, тогда уйдет.

— Говорят, долги вынуждают клуб продавать Батракова и Карпукаса.

— Ну какие долги? Нет, но положение тяжелое, — сказал Филатов.

После трех туров «Локомотив» с 2 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.