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Сегодня, 00:25

Бабаев объяснил, почему ЦСКА отказался подписывать нападающего «Гезтепе» Жуана

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Нападающий «Гезтепе» Жуан.
Фото Global Look Press

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах срыва трансфера нападающего «Гезтепе» Жуана.

2 августа президент турецкого клуба Расмус Анкерсен заявил, что 24-летний бразилец перейдет к армейцам за 15 миллионов евро, однако на следующий день директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо сообщил о решении выйти из переговоров.

— Говорят, что у ЦСКА есть деньги, но при этом усиления нет. В чем проблема?

— У ЦСКА есть деньги на усиления. Команду пополнил вратарь, который дебютировал в прошлом матче. Повторюсь, несколько трансферов сорвалось по объективным причинам. Где-то это было наше решение, как, в частности, по Жуану. Интересный футболист, абсолютно все были изначально за то, чтобы этот трансфер состоялся. Но в процессе переговоров сумма, на наш взгляд, превысила рациональную для этого трансфера. С учетом всех факторов и игровых характеристик футболиста, мы посчитали неправильным тратить чуть ли не весь трансферный бюджет на это окно на одного игрока. Это было не решение спортивного блока и не провал в переговорном процессе. Это было решение клуба.

Жуан — воспитанник «Сан-Паулу». В августе 2024 года форвард перешел в «Саутгемптон», после чего отправился в аренду в «Гезтепе». В августе 2025-го турецкий клуб выкупил игрока.

В сезоне-2025/26 Сантос забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за «Гезтепе».

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Благоевич после ничьей «Акрона» с «Локомотивом»: «Никогда не будем поздравлять друг друга из-за одного очка»

В ЦСКА не считают катастрофой результаты команды в чемпионате
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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