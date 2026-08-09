Бабаев объяснил, почему ЦСКА отказался подписывать нападающего «Гезтепе» Жуана

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах срыва трансфера нападающего «Гезтепе» Жуана.

2 августа президент турецкого клуба Расмус Анкерсен заявил, что 24-летний бразилец перейдет к армейцам за 15 миллионов евро, однако на следующий день директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо сообщил о решении выйти из переговоров.

— Говорят, что у ЦСКА есть деньги, но при этом усиления нет. В чем проблема?

— У ЦСКА есть деньги на усиления. Команду пополнил вратарь, который дебютировал в прошлом матче. Повторюсь, несколько трансферов сорвалось по объективным причинам. Где-то это было наше решение, как, в частности, по Жуану. Интересный футболист, абсолютно все были изначально за то, чтобы этот трансфер состоялся. Но в процессе переговоров сумма, на наш взгляд, превысила рациональную для этого трансфера. С учетом всех факторов и игровых характеристик футболиста, мы посчитали неправильным тратить чуть ли не весь трансферный бюджет на это окно на одного игрока. Это было не решение спортивного блока и не провал в переговорном процессе. Это было решение клуба.

Жуан — воспитанник «Сан-Паулу». В августе 2024 года форвард перешел в «Саутгемптон», после чего отправился в аренду в «Гезтепе». В августе 2025-го турецкий клуб выкупил игрока.

В сезоне-2025/26 Сантос забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за «Гезтепе».