Защитник «Акрона» Эшковал заблокировал 8 ударов в матче с «Локомотивом» и установил рекорд РПЛ

Защитник «Акрона» Родриго Эшковал установил рекорд РПЛ по заблокированным ударам за один матч, сообщает Opta Sports.

8 августа тольяттинцы на выезде сыграли вничью с «Локомотивом» — 0:0. 29-летний португалец заблокировал восемь ударов хозяев за игру.

Предыдущими рекордсменами были Павел Калошин («Анжи», 2019) и Виктор Александров («Пари НН», 2023), которые заблокировали по 7 ударов за один матч.

«Акрон» набрал первое очко в этом сезоне и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Срджана Благоевича 15 августа в гостях встретится с «Родиной».