Грушевский об уходе Алеррандро: «Нельзя назвать бездарным его подписание в ЦСКА»

Юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с «СЭ» мнением о переходе форварда Алеррандро из московского клуба в бразильский «Интернасьонал» на правах аренды.

«Следует признать, что это очень удачная сделка для ЦСКА. То, что на Алеррандро есть спрос в Бразилии, наталкивает на мысль о том, что его приобретение не было провальным. Это говорит о том, что там его котируют как хорошего нападающего. Почему он не смог заиграть в РПЛ — это уже совершенно другой вопрос. Нельзя назвать бездарным его подписание в ЦСКА, но, наверняка, был какой-то подвох в том, что мы приобрели лучшего бомбардира чемпионата Бразилии за вменяемые деньги», — сказал Грушевский «СЭ».

Алеррандро будет выступать за «Интернасьонал» на правах аренды до конца 2026 года. В соглашении предусмотрена опция выкупа, а также условия обязательного выкупа прав на игрока при достижении определенных статистических показателей.

Бразилец играл за ЦСКА с февраля 2025 года. В сезоне-2025/26 23-летний бразилец провел за армейцев 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2027 года.

(Руслан Ботвенко)