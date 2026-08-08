Актер Баринов о ничьей «Локомотива» с «Акроном»: «Так хотелось скорее уйти, что даже забыл шарфик»

Народный артист РФ и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с «СЭ» мнением о ничьей железнодорожников с «Акроном» (0:0) в матче 3-го тура РПЛ.

«Я настолько расстроился сегодня, что даже забыл шарфик на стадионе — так хотелось скорее уйти. Но я не испытываю досады. К этому шло. Трудно сказать, чья вина, но команда к сезону не готова. Пока я не вижу стратегии построения новой команды. Потому что «Акрон» сегодня играл лучше», — сказал Баринов «СЭ».

«Локомотив» с 2 очками занимает десятое место в РПЛ. «Акрон» набрал первое очко в сезоне-2026/27 и поднялся на 14-ю позицию.

В следующем туре «Локомотив» 14 августа на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Акрон» 15 августа в гостях встретится с «Родиной».