Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных: «Команда работает, как клуб работает»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал ничью в матче 3-го тура против «Акрона» (0:0).

«Команда работает, как клуб работает», — сказал Нагорных.

Железнодорожники продлили до 4 матчей серию без побед на старте сезона-2026/27.

С 2 очками «Локомотив» занимает десятое место в РПЛ. В следующем туре московская команда 14 августа на выезде сыграет с «Оренбургом».