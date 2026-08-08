Галактионов после ничьей с «Акроном»: «Не готов говорить обо всем, что касается дальнейших перспектив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Акроном» (0:0) в 3-м туре РПЛ прокомментировал ситуацию, в которой находится команда.

Ранее команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и уступила махачкалинскому «Динамо» (1:2) в РПЛ, а также проиграла ЦСКА (1:1, пенальти 4:5) в FONBET Кубке России.

— Надо переламывать ситуацию, работать и побеждать в следующем матче. Обо всем, что касается дальнейших перспектив, я не готов говорить. Сейчас есть конкретная ситуация, из нее надо выходить.

Понятно, что настроение не самое приятное. Ребята переживают. Все нацеливались после бронзового сезона, когда у нас была сформирована быстрая, легкая, одна из лучших атакующих команд лиги, которая много забивала, на немного другое развитие событий. Но, к сожалению, сегодня так, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива»

После трех туров «Локомотив» с 2 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.