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8 августа, 22:05

Галактионов после ничьей с «Акроном»: «Не готов говорить обо всем, что касается дальнейших перспектив»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с «Акроном» (0:0) в 3-м туре РПЛ прокомментировал ситуацию, в которой находится команда.

Ранее команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и уступила махачкалинскому «Динамо» (1:2) в РПЛ, а также проиграла ЦСКА (1:1, пенальти 4:5) в FONBET Кубке России.

— Надо переламывать ситуацию, работать и побеждать в следующем матче. Обо всем, что касается дальнейших перспектив, я не готов говорить. Сейчас есть конкретная ситуация, из нее надо выходить.

Понятно, что настроение не самое приятное. Ребята переживают. Все нацеливались после бронзового сезона, когда у нас была сформирована быстрая, легкая, одна из лучших атакующих команд лиги, которая много забивала, на немного другое развитие событий. Но, к сожалению, сегодня так, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива»

После трех туров «Локомотив» с 2 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

&laquo;Локомотив&raquo; сыграл вничью с &laquo;Акроном&raquo; в&nbsp;3-м туре РПЛ.Старт «Локомотива» — катастрофа. Клубу пора ответить: что происходит?

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Михаил Галактионов
РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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Галактионов оценил старт «Локомотива»: «Нецензурное слово нельзя применять»

ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в Москве
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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