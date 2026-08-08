ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью в Москве

ЦСКА на своем поле сыграл вничью в матче против «Ростова» в 3-м туре РПЛ — 0:0.

Матч должен был пройти в Ростове-на-Дону, но команды обменялись кругами из-за повреждения инфраструктуры стадиона «Ростова» в результате урагана.

ЦСКА (5 очков) занимает шестое место в РПЛ. «Ростов» с 4 очками поднялся на седьмую позицию в турнирной таблице.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет против «Факела», а «Ростов» на своем поле примет «Рубин». Обе игры пройдут 15 августа.