Комличенко вернулся в общую группу «Локомотива»

Агент нападающего «Локомотива» Николая Комличенко ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Николай уже тренируется в общей группе. Более подробно лучше узнать у медицинского штаба», — сказал Клюев «СЭ».

30-летний форвард получил травму в матче против московского «Динамо» (1:1) в матче 28-го тура РПЛ-2025/26, который прошел 1 мая. Ему диагностировали повреждение наружной боковой связки колена.