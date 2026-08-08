Соболев: «Пять лет был в «Спартаке» и каждый раз говорили одно и то же, что навяжем конкуренцию «Зениту»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос, сможет ли «Спартак» навязать конкуренцию сине-бело-голубым в сезоне-2026/27.

«Я был там на протяжении пяти лет, и перед каждым сезоном всегда говорили, что вот сейчас «Спартак» навяжет конкуренцию. Два года я в «Зените» и слышу то же самое. Семь лет одно и то же, так что без комментариев», — цитирует 29-летнего Соболева пресс-служба «Зенита».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. За красно-белых россиянин выступал с 2020-го. На его счету серебро и бронза РПЛ.

В сезоне-2025/26 Соболев впервые стал чемпионом России в составе «Зенита».