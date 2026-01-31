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31 января, 13:20

Сорокин назвал европейский город, похожий на Санкт-Петербург

Бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин рассказал, что не сталкивался с трудностями въезда в европейские страны из-за российского гражданства.

«Что касается моего гражданства, то трудностей вообще никаких не возникало [с въездом в другую страну]. Большое спасибо руководству клуба, что они вовремя все делали, исходя из ситуации в мире, у меня проблем с визами вообще не возникало. Делали все, чтобы я был рядом с командой.

Вообще все города понравились. Копенгаген был похож на Санкт-Петербург. Классный город. Лондон тоже, вот смотришь фильм, какие-то детские мечты побывать в Лондоне. Классно. Смотришь не только стадионы и команды, но и в классных городах бываешь. Думаю, что каждый хотел бы оказаться на моем месте», — цитирует Сорокина ТАСС.

Ранее Сорокин рассказал об эмоциях от выступления за «Кайрат» в Лиге чемпионов.

Источник: ТАСС
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1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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