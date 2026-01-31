Сорокин назвал европейский город, похожий на Санкт-Петербург

Бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин рассказал, что не сталкивался с трудностями въезда в европейские страны из-за российского гражданства.

«Что касается моего гражданства, то трудностей вообще никаких не возникало [с въездом в другую страну]. Большое спасибо руководству клуба, что они вовремя все делали, исходя из ситуации в мире, у меня проблем с визами вообще не возникало. Делали все, чтобы я был рядом с командой.

Вообще все города понравились. Копенгаген был похож на Санкт-Петербург. Классный город. Лондон тоже, вот смотришь фильм, какие-то детские мечты побывать в Лондоне. Классно. Смотришь не только стадионы и команды, но и в классных городах бываешь. Думаю, что каждый хотел бы оказаться на моем месте», — цитирует Сорокина ТАСС.

Ранее Сорокин рассказал об эмоциях от выступления за «Кайрат» в Лиге чемпионов.