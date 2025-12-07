Орлов рассказал, какой игрок ему нравится в «Спартаке»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил прогресс полузащитника «Спартака» Игоря Дмитриева.

— Что касается «Спартака», то у красно-белых очень приличный состав, способный решать большие задачи. Нужен тренер. Нравится, что в команде раскрываются молодые футболисты. Имею в виду, прежде всего, Дмитриева. Запомнился его классный индивидуальный проход в дерби и прострел на Угальде. Но тот не дотянулся до мяча... Быстрый, резкий, настырный, мощный. Не боится лезть вперед. Он мне напоминает его отца — Сергея Дмитриева. Тот трижды выигрывал чемпионат страны. В 1984 году с «Зенитом», в 1991-м с ЦСКА. А в 1997 году он был в «Спартаке» Олега Романцева. Так что желаю Игорю повторить карьеру отца, — сказал Орлов «СЭ».