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7 декабря 2025, 16:00

Орлов рассказал, какой игрок ему нравится в «Спартаке»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил прогресс полузащитника «Спартака» Игоря Дмитриева.

— Что касается «Спартака», то у красно-белых очень приличный состав, способный решать большие задачи. Нужен тренер. Нравится, что в команде раскрываются молодые футболисты. Имею в виду, прежде всего, Дмитриева. Запомнился его классный индивидуальный проход в дерби и прострел на Угальде. Но тот не дотянулся до мяча... Быстрый, резкий, настырный, мощный. Не боится лезть вперед. Он мне напоминает его отца — Сергея Дмитриева. Тот трижды выигрывал чемпионат страны. В 1984 году с «Зенитом», в 1991-м с ЦСКА. А в 1997 году он был в «Спартаке» Олега Романцева. Так что желаю Игорю повторить карьеру отца, — сказал Орлов «СЭ».

Защитник &laquo;Акрона&raquo; Йонуц Неделчяру получил красную карточку в&nbsp;матче 18-го тура РПЛ с &laquo;Зенитом&raquo;.«Даже если бы Неделчару не удалили, «Зенит» дожал бы «Акрон». Орлов — о Дзюбе, Дмитриеве и Черчесове
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ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Игорь Дмитриев (футбол)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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