«Балтика» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Балтика» и «Крылья Советов» встретятся в матче 18-го тура чемпионата России в воскресенье, 7 декабря. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Балтика» — «Крылья Советов» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 18-й тур.

07 декабря 2025, 19:00. Ростех Арена (Калининград)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Балтика» набрала 32 очка в 17 турах чемпионата России, «Крылья Советов» — 17 очков. Встреча команд в первом круге РПЛ состоялась в августе и завершилась со счетом 1:1.