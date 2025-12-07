«Пари НН» в большинстве обыграл «Динамо» из Махачкалы

«Пари НН» на выезде победил махачкалинское «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата России — 1:0.

Единственный гол забил Хуан Боселли, который реализовал пенальти на 37-й минуте.

Хозяева на 20-й минуте остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник команды Джемал Табидзе.

Махачкалинцы продлили безвыигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах. В РПЛ «Динамо» с 15 очками занимает 13-е место. «Пари НН» (14 очков) одержал вторую победу подряд и поднялся на 14-ю строчку, обойдя «Оренбург» (12 баллов).