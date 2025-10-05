Футбол
Сегодня, 12:30

Орлов: «Краснодар» был больше заряжен на победу с «Ахматом», чем «Зенит» игре с «Акроном»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:0) в 11-м туре РПЛ.

«Краснодар» победил Ахмат» с довольно комфортным счетом — 2:0. Но он не должен вводить в заблуждение. Какую же борьбу навязал чемпиону «Ахмат», как грозненцы прессинговали! Тут можно только посочувствовать Мелкадзе, который не реализовал два верных момента. Возможно, после первого упущенного шанса Станислав Саламович (Черчесов) не прочувствовал ситуацию и не назначил другого пенальтиста. Видимо, у Георгия пропала уверенность, перегорел. Хотя в предыдущих турах выглядел превосходно.

В целом подопечные Черчесова произвели сильное впечатление, несмотря на поражение. Как «Ахмат» преобразился при новом тренере, как организованно действует! Если руководители клуба помогут Черчесову, можно создать очень серьезную команду. Я про трансферы. Надо просто точечно укрепить этот состав, пригласить мастеров.

Ведь «Краснодар» победил за счет класса отдельных исполнителей. Первый гол сделал Кордоба. Хотя здесь есть свои нюансы. Внимательно изучите манеру его игры. Он, как и Даку, еще до приема мяча обхватывает защитника.

Недавно был на одной передаче вместе с Романом Шароновым, бывшим защитником «Рубина». У него спросили, как противодействовать тому же Кордобе. Он ответил: «Если не успел сыграть на опережение, тогда ни в коем случае не приближайся к нему. Держи небольшую дистанцию. Находись в метре за его спиной. Тогда сможешь помешать пробить, если он резко развернется!» А тут игрок «Ахмата» допустил ошибку. Форвард «Краснодара» же еще и бедром отталкивает опекуна, создавая себе преимущество. Это не считается фолом, но защитникам стоит учитывать и такую особенность.

«Краснодар» против «Ахмата», как мне показалось, был больше заряжен на победу, чем «Зенит» в игре с «Акроном», — сказал Орлов.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;ничьей &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;матче с &laquo;Акроном&raquo; и&nbsp;победе &laquo;Краснодара&raquo; над &laquo;Ахматом&raquo;.«Почему Эракович отвернулся от мяча?! Соболев играет из-за лимита». Орлов — о конфузе «Зенита», Дзюбе и Мелкадзе
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Баринов заявил, что «Зенит» должен поставить Дзюбе памятник в Санкт-Петербурге
Баринов: «Все говорят про трапецию Галактионова, а мне нравится, что у ребят есть желание»
«Оренбург» — «Ростов»: ничья после первого тайма
«Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга
У «Спартака» отличные шансы выиграть дерби. Три аргумента в пользу красно-белых
Орлов о незабитом пенальти Дзюбы: «Наверное, вспомнил, что неплохо заработал в «Зените»
Орлов: «Дзюба гораздо техничнее Соболева»

«Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга
