Орлов: «Краснодар» был больше заряжен на победу с «Ахматом», чем «Зенит» игре с «Акроном»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:0) в 11-м туре РПЛ.

«Краснодар» победил Ахмат» с довольно комфортным счетом — 2:0. Но он не должен вводить в заблуждение. Какую же борьбу навязал чемпиону «Ахмат», как грозненцы прессинговали! Тут можно только посочувствовать Мелкадзе, который не реализовал два верных момента. Возможно, после первого упущенного шанса Станислав Саламович (Черчесов) не прочувствовал ситуацию и не назначил другого пенальтиста. Видимо, у Георгия пропала уверенность, перегорел. Хотя в предыдущих турах выглядел превосходно.

В целом подопечные Черчесова произвели сильное впечатление, несмотря на поражение. Как «Ахмат» преобразился при новом тренере, как организованно действует! Если руководители клуба помогут Черчесову, можно создать очень серьезную команду. Я про трансферы. Надо просто точечно укрепить этот состав, пригласить мастеров.

Ведь «Краснодар» победил за счет класса отдельных исполнителей. Первый гол сделал Кордоба. Хотя здесь есть свои нюансы. Внимательно изучите манеру его игры. Он, как и Даку, еще до приема мяча обхватывает защитника.

Недавно был на одной передаче вместе с Романом Шароновым, бывшим защитником «Рубина». У него спросили, как противодействовать тому же Кордобе. Он ответил: «Если не успел сыграть на опережение, тогда ни в коем случае не приближайся к нему. Держи небольшую дистанцию. Находись в метре за его спиной. Тогда сможешь помешать пробить, если он резко развернется!» А тут игрок «Ахмата» допустил ошибку. Форвард «Краснодара» же еще и бедром отталкивает опекуна, создавая себе преимущество. Это не считается фолом, но защитникам стоит учитывать и такую особенность.

«Краснодар» против «Ахмата», как мне показалось, был больше заряжен на победу, чем «Зенит» в игре с «Акроном», — сказал Орлов.