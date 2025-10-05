«Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга

«Ахмат» сделал заявление об инциденте с конфликтом защитника грозненцев Усмана Ндонга с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном в матче между командами в 11-м туре РПЛ.

На 81-й минуте после перепалки между футболистами Ндонг дважды ударил Сперцяна плечом. После видеопросмотра арбитр Инал Танашев удалил сенегальца и показал Сперцяну желтую карточку. Позже Ндонг заявил, что соперник оскорбил его по расовому признаку.

«Футбольный клуб «Ахмат» настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами Российского Футбольного Союза. Мы требуем наказать Эдуарда Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Усману Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону. Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма», — говорится в заявлении «Ахмата».

Также в грозненском клубе напомнили о другом расистском скандале в истории противостояния — в 2017 году Павел Мамаев оскорбил защитника «Ахмата» Родолфо.