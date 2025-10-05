Футбол
Сегодня, 12:34

«Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга

Игнат Заздравин
Корреспондент
Усман Ндонг.
Фото ФК «Ахмат», «СЭ»

«Ахмат» сделал заявление об инциденте с конфликтом защитника грозненцев Усмана Ндонга с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном в матче между командами в 11-м туре РПЛ.

На 81-й минуте после перепалки между футболистами Ндонг дважды ударил Сперцяна плечом. После видеопросмотра арбитр Инал Танашев удалил сенегальца и показал Сперцяну желтую карточку. Позже Ндонг заявил, что соперник оскорбил его по расовому признаку.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Эдуард Сперцян.«Он задел мою семью». Сперцян зарубился с Ндонгом из-за некрасивого поступка — и даже поссорился с Черчесовым

«Футбольный клуб «Ахмат» настаивает на проведении тщательного расследования инцидента уполномоченными органами Российского Футбольного Союза. Мы требуем наказать Эдуарда Сперцяна за его расистские действия, а также отменить красную карточку, показанную Усману Ндонгу, как несправедливую санкцию за его ответ на отвратительную провокацию в его сторону. Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма», — говорится в заявлении «Ахмата».

Также в грозненском клубе напомнили о другом расистском скандале в истории противостояния — в 2017 году Павел Мамаев оскорбил защитника «Ахмата» Родолфо.

Источник: ФК «Ахмат»
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
Баринов заявил, что «Зенит» должен поставить Дзюбе памятник в Санкт-Петербурге
Баринов: «Все говорят про трапецию Галактионова, а мне нравится, что у ребят есть желание»
«Оренбург» — «Ростов»: ничья после первого тайма
Орлов: «Краснодар» был больше заряжен на победу с «Ахматом», чем «Зенит» игре с «Акроном»
У «Спартака» отличные шансы выиграть дерби. Три аргумента в пользу красно-белых
Орлов о незабитом пенальти Дзюбы: «Наверное, вспомнил, что неплохо заработал в «Зените»
  • Excalibur

    ну назови его в ответ беляшом.. делов-то ) у негров уже похоже на уровне днк комплекс к цвету кожи ) назвал бы меня негр как-то по-рассистки - да вообще все равно ))) он рубероид, я беляш. как дети малые

    05.10.2025

  • Excalibur

    ой да ладно

    05.10.2025

  • Брат

    Сперцян он, конечно, грязный игрок и симулянт главнейший. Но слово "Ахмат" "ПОТРЕБОВАЛ" - это какой-то сюр! Потребовал! Ещё Шаманова потребовали судить... Ага! Не много ли на себя берут? Хватает Садулаева, которого в 9-ти матчах два раза должны были удалить и простили? Требуют они! А я требую, чтобы их стадион дисквалифицировали за неоднократные дискотеки с микрофоном и продажным судьей типа казёль!

    05.10.2025

  • Independent forever

    Потребовали на каком основании? У них есть доказательства? Или только слова удаленного негра? По делу, кстати, удаленного и требовать отмены красной- это дичь полная.

    05.10.2025

  • инок

    По такому случаю, надо бы предоставить к Госнаграде Адама, как главного борца с расизмом в мире.)

    05.10.2025

  • Пень Джаб.UA

    таксисты

    05.10.2025

  • Пень Джаб.UA

    Только белый может напасть на белого И белые сглотнут

    05.10.2025

  • AZ

    Да сделайте вы, как сделали Галицкий и президент Динамо Мх после драки! Оштрафовали игроков, может, зааставьте их извиниться друг перед другом или одного кого-то, если виноват. Так нет же, надо нагадить!

    05.10.2025

  • Иванов Иван

    Ух ты.Ну хоть Сталина не трогают.

    05.10.2025

  • Jackson 57

    Занимательный диалог: - Ты, чурка! - Ты сам чурка! - А ты и на чурку-то не похож! - Это я на чурку не похож? Вот, блин и поговорили... Их нравы.

    05.10.2025

  • Адекватный спартач

    Только черный может называть черного черным

    05.10.2025

  • blue-white!

    Армяне расисты?

    05.10.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    2
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    3
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

