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Сегодня, 11:00

Орлов — о Круговом: «Его уход мало что значит для «Зенита»

Орлов считает, что уход Кругового не скажется на «Зените»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Зенита» Данил Круговой.
Данил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с уходом защитника «Зенита» Данилы Кругового в ЦСКА.

«Перейдет ли Круговой в ЦСКА уже зимой? Тут все зависит от армейцев. Договорятся ли клубы? Вот в чем вопрос. Круговой нужен Федотову прямо сейчас. Но для этого ЦСКА необходимо заплатить какую-то сумму. Понимаете, «Зенит» согласился на уход Кругового, но рассчитывал, что кого-то приобретут. С Тикнизяном не получилось.

Какой смысл держать Кругового в «Зените-2»? Повторюсь, если ЦСКА заинтересован в нем здесь и сейчас, то должен выйти на «Зенит» с предложением.

А оставлять Кругового в основном составе смысла нет. Зачем на него рассчитывать, если летом он уходит? Гораздо логичнее наигрывать на этой позиции другого футболиста, молодого. Нужно же думать о будущем.

По большому счету, уход Кругового мало что значит для «Зенита». Согласитесь, он не являлся игроком основы. Вот не приход Тикнизяна это, да", — сказал Орлов.

ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».

Педро. «Сравните Педро с 17-летними российскими игроками. Небо и земля!» Орлов — о новичках «Зенита», Тикнизяне и Круговом

Данил Круговой
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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