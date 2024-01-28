Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пригодился бы «Зениту».

«Сорвавшийся трансфер Тикнизяна? Не знаю, что там на самом деле произошло. Не особо верю в то, что все упирается в зарплату. Семак на него рассчитывал. Тикнизян себя хорошо проявил осенью. Активный. Он бы усилил «Зенит». Ну что поделать... Трансферное окно еще открыто. «Зенит» продолжает поиски футболиста с русским паспортом», — сказал Орлов.

25 января стало известно, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате. Футболист отреагировал мемом на эту информацию.