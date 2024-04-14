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Сегодня, 10:15

Орлов о золотой гонке: «Если «Зенит» будет играть в свою силу, его уже никто не остановит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионской гонке.

«Зенит» оторвался от «Краснодара» на четыре очка. Но рано короновать питерцев. Чемпионат продолжается. Согласен с Семаком, который рассматривал встречу с «быками» просто как календарную игру чемпионата. Расслабляться рано. Просто «Зенит» показал: он силен и без Вендела.

Ждал ли от «Краснодара» более смелой игры? Все же идет от головы, от уверенности в своих силах. А ее нет. Психология... Хозяева неплохо работают с мячом, но точно не лучше, чем зенитовцы. В чем они превзошли гостей? Сегодня — ни в чем.

Рано ставить точку в чемпионской гонке. Все-таки на какие-то матчи «Зениту» не хватает мотивации. Но вот если подопечные Семака продолжат играть в свою силу, наверное, их уже никто не остановит», — сказал Орлов.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 3 : 3
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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