Ещенко предположил, что футболисты «Спартака» зажаты: «Вышел Игнатов и появились нестандартные решения»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» объяснил, чего не хватило красно-белым в матче 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Игрокам «Спартака» нужно больше индивидуальных действий. Есть быстрые футболисты, которые должны один в один обыгрывать, а они пытаются за счет комбинаций играть. Возможно, футболисты зажаты, может тренер просит, чтобы они в стеночки больше играли. Тяжело сказать, мы этого не знаем. Хотя, Игнатов вышел и появились какие-то нестандартные решения», — сказал Ещенко «СЭ».

Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

(Александр Абустин)