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Ещенко предположил, что футболисты «Спартака» зажаты: «Вышел Игнатов и появились нестандартные решения»

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» объяснил, чего не хватило красно-белым в матче 24-го тура РПЛ против «Сочи» (0:1).

«Игрокам «Спартака» нужно больше индивидуальных действий. Есть быстрые футболисты, которые должны один в один обыгрывать, а они пытаются за счет комбинаций играть. Возможно, футболисты зажаты, может тренер просит, чтобы они в стеночки больше играли. Тяжело сказать, мы этого не знаем. Хотя, Игнатов вышел и появились какие-то нестандартные решения», — сказал Ещенко «СЭ».

Красно-белые с 35 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

(Александр Абустин)

Андрей Ещенко
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
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Ахмат – Балтика
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Локомотив – ЦСКА
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