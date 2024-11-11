Орлов — о победе «Зенита» над «Ахматом»: «Не чемпионская игра. Какой брак у Клаудиньо!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что ему не понравилась игра «Зенита» в матче против «Ахмата» (2:1) в 15-м туре РПЛ.

— «Зенит» победил в Грозном, но к качеству игры питерской команды, конечно, возникают вопросы. Да, сине-бело-голубые сейчас не могут рассчитывать на двух своих лучших футболистов: Вендела и Глушенкова. Но остальные-то что? Ведь в чем был силен «Зенит»? Он контролировал мяч в центре поля. Бразильцы отличались от многих соперников высоким процентом точных передач, культурой игры. Но сейчас мы этого не видим.

Какой брак у Клаудиньо! Даже не большой, а огромный! И это касается почти всех. Сколько ошибок... Не могли выйти в атаку, сразу же какие-то обрезы. Одна-две передачи — и потеря. То есть сейчас «Зенит» явно не похож на чемпионскую команду. Не чемпионская игра!

По матчу с «Ахматом» можно выделить разве что Лусиано (удачный трансфер) и Кассьерру, который забил решающий гол, подкараулил свой момент, — сказал Орлов «СЭ».

После 15 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 1 балл.

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