Орлов назвал Соболева одним из двух лучших игроков «Зенита» в матче с «Локо»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре РПЛ.

«Глушенков здорово вошел в игру, сделал этот гол. Почему его раньше не выпустили? Ну и Соболев — молодец. Оказался в нужном месте в нужное время. Спас команду от поражения.

Прорвет ли теперь Соболева? Забил, что тут еще сказать. У него есть свои недостатки, но забивать-то он умет. В «Спартаке» были хорошие отрезки. Все зависит от партнеров.

Три лучших игрока питерцев в этой встрече? Глушенков, Соболев. И... Да нет, только их двоих и выделю. Дуглас? Он может играть лучше. Так что отмечу вышедших на замену», — сказал Орлов.

«Зенит» (47 очков) остается на втором месте в РПЛ, но пропустит вперед себя «Спартак» (44), если красно-белые обыграют «Ростов» в 23-м туре.

«Локомотив» (41) по дополнительным показателям обошел ЦСКА (41) и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.