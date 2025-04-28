Орлов: «С такой игрой «Зенита» сложно говорить о шансах на золото»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

«Отставание «Зенита» от «Краснодара» — четыре очка. Сложно сейчас говорить о шансах на золото. Календарь у Питера легче? Ну с такой игрой подопечные Семака еще споткнутся... Сейчас все бьются. Попробуй еще обыграй «Ахмат», которому нужно сохранить прописку в РПЛ. Никто никому не сдастся без боя. Есть же репутация, премии и так далее.

В общем, «Зенит» не убедил. А «Краснодар» очень близок к золотым медалям. Команда сохранила костяк. Есть Кордоба, Батчи, Сперцян, которые дают результат. Ну и у подопечных Мусаева есть характер. Они вырывают, выгрызают очки, чего как раз таки и не хватает «Зениту», — сказал Орлов.

После 26 туров в таблице РПЛ лидирует «Краснодар» — 58 очков. «Зенит» идет вторым — 54 очка.