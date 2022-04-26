Агент: «Вендел счастлив в «Зените» и думает только о том, чтобы помочь ему выиграть РПЛ»

Агент полузащитника «Зенита» Венедела Чезаре Барбьери прокомментировал будущее своего клиента.

«Вендел очень счастлив в «Зените», он прекрасно себя чувствует и хочет выполнить свой контракт. Он думает только о том, чтобы помочь «Зениту» выиграть чемпионат», — сказал Барбьери «СЭ».

В сезоне-2021/22 Вендел забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах за «Зенит».