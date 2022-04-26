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Агент: «Вендел счастлив в «Зените» и думает только о том, чтобы помочь ему выиграть РПЛ»

Агент Вендела заявил, что игрок счастлив в «Зените»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент полузащитника «Зенита» Венедела Чезаре Барбьери прокомментировал будущее своего клиента.

«Вендел очень счастлив в «Зените», он прекрасно себя чувствует и хочет выполнить свой контракт. Он думает только о том, чтобы помочь «Зениту» выиграть чемпионат», — сказал Барбьери «СЭ».

В сезоне-2021/22 Вендел забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах за «Зенит».

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
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Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

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Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

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Краснодар

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И К Ж
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Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

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